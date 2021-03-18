Москва, , 14:51 — REGNUM Суд назначил оштрафовал депутата Московской городской думы Сергея Митрохина («Яблоко») за организацию несанкционированного митинга. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Парламентарий отметила, что её коллегу по законодательному собранию столицы признали виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Енгалычева отметила, что суд назначил Митрохину наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Митрохина задержали у здания Совета Федерации. Депутат отрицал, что являлся участником пикета, который проводился у стен парламента.

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