Москва, , 14:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена пожелал здоровья американскому лидеру.

«Я бы сказал ему — будьте здоровы», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что когда оцениваются другие люди и страны — это как смотреть в зеркало.

«Кто так обзывается, тот сам так называется», — добавил российский лидер.

Глава российского государства уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

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