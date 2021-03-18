Москва, , 14:55 — REGNUM Вопрос о налогообложении российских спортивных федераций нужно поднимать на различных уровнях, в том числе на уровне президентского Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 марта журналистам, комментируя слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о налоге на спонсорскую помощь.

Вяльбе ранее посетовала на то, что со спонсорских средств удерживается налог на прибыль в размере 43%. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

Налогообложение спортивных федераций — это рабочий вопрос, который нужно поднимать и решать в рабочем формате. Нужно контактировать с Министерством спорта, поднимать его перед правительством, препятствий нет. Вместе с тем любые проблемы с налогообложением — достаточно сложные, отметил Песков.

Он добавил, что есть возможность поднять этот вопрос в рамках президентского Совета.

«Существуют различные ведомства со своими позициями, но, безусловно, вопрос надо поднимать», — заключил он.

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