Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Если в Грузии не вырастут темпы вакцинации, то к концу текущего года не получится вакцинировать 60% взрослого населения, как это запланировали в минздраве страны. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 18 марта сообщил на брифинге директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующих работу «ковидных» центров в Грузии, иммунолог Тенгиз Церцвадзе.

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«Вакцинация идёт медленным темпом, — сказал иммунолог. — Сегодня третий или четвертый день, а вакцинировано более 3 тыс. человек, это очень мало».

Он отметил, что для того, чтобы до конца года успеть вакцинировать 60% населения страны, нужно прививать не менее 3 тыс. человек каждый день.

Напомним, 13 марта в Грузию привезли 43 200 доз вакцины, произведённой компанией AstraZeneca. Вакцинация началась 15 марта. Планировалось, что в первую очередь будут вакцинировать врачей, но пока на прививку записалось около 10% медиков, которые попали в план вакцинации.

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