Брянск, 18 марта 2021, 14:47 — REGNUM О тесных связях между Крымом и Брянской областью 18 марта напомнил на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз. Первое сотрудничество регионов приходится на XVIII век.
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Сегодня Симферополь и Брянск — города-побратимы. Между правительством Брянской области и Советом министров Республики Крым действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Связывают регионы давние военные, торговые и культурные отношения.
18 марта в России празднуется годовщина возращения Крыма в состав России. В учреждениях культуры Брянской области подготовлены тематические выставки, концерты и мастер-классы.