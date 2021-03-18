Брянск, , 14:47 — REGNUM О тесных связях между Крымом и Брянской областью 18 марта напомнил на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз. Первое сотрудничество регионов приходится на XVIII век.

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Сегодня Симферополь и Брянск — города-побратимы. Между правительством Брянской области и Советом министров Республики Крым действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Связывают регионы давние военные, торговые и культурные отношения.

«24 января 1783 года императрица Екатерина II подписала указ о строительстве в городе литейного двора для изготовления артиллерийского вооружения на заводе «Брянский Арсенал». Пушки, отлитые на Брянском арсенале, применялись при обороне Севастополя. В годы Великой Отечественной войны в боях за Севастополь лётчики эскадрильи нашего легендарного Павла Камозина сбили 64 самолёта противника, 19 из которых сбил лично командир. Несколько лет назад жители Брянской области восстановили часть Братского кладбища в Севастополе, где захоронены воины Брянского пехотного полка, погибшие при защите города», — написал глава региона.

18 марта в России празднуется годовщина возращения Крыма в состав России. В учреждениях культуры Брянской области подготовлены тематические выставки, концерты и мастер-классы.