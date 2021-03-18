Кишинёв, , 14:52 — REGNUM «Партия социалистов Республики Молдова» (ПСРМ) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Молдавии Владимира Головатюка. Об этом 18 марта сообщил лидер ПСРМ Игорь Додон в своём Telegram-канале.

«Считаю его настоящим профессионалом с большим опытом, мы с ним работаем бок о бок в одной команде с 2008 года. Я твердо убежден, что Владимир Головатюк в состоянии справиться с социальным, бюджетно-финансовым и пандемическим кризисом», — написал Додон.

Он также заявил, что считает недопустимым проводить досрочные выборы в парламент Молдавии во время сложной эпидемиологической обстановки, которая сложилась в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта прежний кандидат от ПСРМ на пост премьер-министра Молдавии Марианна Дурлештяну сообщила, что снимает свою кандидатуру. В тот же день президент республики Майя Санду подписала указ о выдвижении на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

Ранее парламент Молдавии дважды отклонял предложенную президентом на этот пост кандидатуру Натальи Гаврилицы.

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