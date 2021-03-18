Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Уже в апреле 2021 года петербургские автомобилисты испытают затруднения из-за ремонта нескольких крупных магистралей и Литейного моста. Об этом сообщил 18 марта генеральный директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Литейный мост Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ремонт Литейного моста — очень серьезный объект и серьезный вызов для всех служб города. Это период апрель-июль. А также Песочная набережная, Ушаковская набережная, набережная Черной речки — мы тоже должны сделать их до начала чемпионата Европы и Петербургского экономического форума, поэтому в ближайшее время автомобилисты столкнутся с затруднениями на этих магистралях», — сказал Тертерян.

Маршруты объездов уже согласованы и увязаны между собой, обещал он, и службы постараются минимизировать отрицательные последствия для водителей. В связи с большим количеством крупных международных мероприятий — Евро-2020, ПМЭФ, марафон «Белые ночи» и другие — в июне вести работы в центре города уже не получится, уточнил Тертерян, так что основной объем запланирован после 15 июля и до конца агротехнического периода.

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