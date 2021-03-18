Кострома, 18 марта 2021, 15:19 — REGNUM Департамент региональной безопасности Костромской области проводит проверку после жалоб спасателя региональной службы спасения на нехватку касок и дырявые болотные костюмы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Директор департамента Сергей Баранов пообещал решить проблемы с обеспечением спасателей средствами защиты.
Ранее в редакцию информационного агентства обратился спасатель областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Денис Карев. Он рассказал, что в службе есть проблемы с обеспечением работниками средствами индивидуальной защиты. В частности, костромским спасателям приходится надевать каски по очереди и работать на воде в «худых» болотных костюмах.
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