Кострома, , 15:19 — REGNUM Департамент региональной безопасности Костромской области проводит проверку после жалоб спасателя региональной службы спасения на нехватку касок и дырявые болотные костюмы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Директор департамента Сергей Баранов пообещал решить проблемы с обеспечением спасателей средствами защиты.

Служба спасения

«Проверка будет завершена в кратчайшие сроки. Проверяется работа кадровой службы и финансово-материального состояния. Кроме того, изучаются запасы, порядок, сроки закупки материально-технических средств и средств индивидуальной защиты для сотрудников службы. На основании этих данных будут приняты определенные управленческие решения. Будут приняты все необходимые меры для обновления средств защиты спасателей. Ситуация взята на мой личный контроль», — сказал Баранов.

Ранее в редакцию информационного агентства обратился спасатель областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Денис Карев. Он рассказал, что в службе есть проблемы с обеспечением работниками средствами индивидуальной защиты. В частности, костромским спасателям приходится надевать каски по очереди и работать на воде в «худых» болотных костюмах.

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