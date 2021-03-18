Москва, , 14:40 — REGNUM Греция выдаст шенгенские визы всех российским гражданам, которые захотят приехать в страну. Генконсульство Греции уже работает в нормальном режиме и выдаёт визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

При этом, по словам посла Греции в России Екатерины Нассика, ключевое требование для въезда вакцинированных российских туристов в страну — перевод сертификата вакцинации «Спутником V» на английский язык.

Посол уточнила, что, возможно, будет автоматический перевод сертификатов. Пока это не обсуждалось с российскими регуляторами. Также Греция пустит туристов из России со справкой об антителах или отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Греции с 14 мая отменят практически все ограничительные меры для въезда в страну иностранных туристов.

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