Москва, , 14:42 — REGNUM Электрическое купе Xpeng P7, получившее в Китае звание «Автомобиль года», появилось в России. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Создавалась машина совместно китайскими компаниями Alibaba и Xiaomi. Собран Xpeng P7 на основе «тележки» Alibaba In-Car Mini APP. Эта платформа ориентирована на использование в автомобилях самых современных технологий.

Длина нового электромобиля составляет 4880 мм, а его ширина и высота равны соответственно 1896мм и 1450 мм. При этом колёсная база новинки равна 2998 мм.

Внешне P7 выделяется динамичным и ярким экстерьером. Внутри автомобиля установлены ярко-красные спортивные кресла с отделкой из кожи Nappa, большой дисплей мультимедийного комплекса с голосовым управлением. Также машина укомплектована премиальной акустической системой Dynaudio.

Ранее в компании Xpeng заявили, что планируют выпустить электромобили с системой Navigation Guided Pilot (NGP), которые будут ездить по загородным трассам и скоростным шоссе без помощи водителя. «Мозгом» автомобиля станет передовой процессор NVidia.

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