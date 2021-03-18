Нижний Новгород, , 14:38 — REGNUM Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Алексеем Дробиным. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение клуба с 20-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В нынешнем сезоне Дробин сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафного времени. В плей-офф он провёл один матч, не отметившись результативными действиями.