Сеул, , 14:46 — REGNUM 18 марта завершились совместные учения военных Южной Кореи и США, которые проходили в формате компьютерного моделирования начиная с 8 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, учения проводились в два этапа: отработка защиты и контратаки. В учениях принимали минимальные составы воинских контингентов двух стран в связи с пандемией коронавируса и дипломатическими усилиями по денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, в связи с сокращением масштабов учений не проводилась оценка готовности Сеула к «передаче ему оперативного контроля над своими войсками в военное время». Вместо этого частично отрабатывалось функционирование будущего объединённого командования.

Между тем, министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Южной Кореи, оценил учения как «успешные».