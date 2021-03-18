Ставрополь, , 14:37 — REGNUM В Ставропольском крае растет смертельная статистика по COVID-19. Число случаев летального исхода составило за все время пандемии 1175: за прошедший день зафиксировано еще пять умерших от осложнений после заражения коронавирусом. Такие данные привел 18 марта федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Вновь в крае растет и число новых выявленных случаев заражения опасной инфекцией. За прошедший день подтвержден диагноз COVID-19 еще у 125 человек. Общее число носителей коронавируса достигло на Ставрополье 49 112 человек.

Выздоровели из них 45 850 человек, в том числе за прошедшие сутки — 205 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, набирает обороты на Ставрополье прививочная кампания против коронавируса. К 18 марта привиты уже более 85 тыс. человек, в том числе половина из них — лица в возрасте старше 60 лет.