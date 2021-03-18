Москва, , 14:37 — REGNUM Крымские татары получили немало преимуществ после того, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Крыма с Россией — все новости»

«Произошло то, о чём крымские татары мечтали, думали в течение многих лет, и чего никогда не удавалось достичь. Первое, что касается чисто материальных вопросов — это, по сути, легализация недвижимости. Я надеюсь, что всё будет с этого времени реализовываться в рамках действующего закона, в рамках нормативной базы и общефедеральной, и региональной. Но то, что произошла легализация и происходит легализация недвижимости — чрезвычайно важная вещь, чтобы люди чувствовали себя уверенно», — заявил Путин.

Кроме того, в составе России татарскому языку придан статус государственного в Крыму.

«Это, на мой взгляд, тоже чрезвычайно важно для каждого человека, который считает крымскотатарский язык своим родным», — указал он.

Наконец, в составе России в Крыму началось строительство мечети.

«Я думаю, что это будет одно из лучших, уникальных культовых учреждений Крыма. И это всё — знаки уважения к крымско-татарскому населению Крыма. И так и будет дальше. Я не сомневаюсь», — подчеркнул президент.