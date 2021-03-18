Джакарта, , 14:36 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что уровень смертности в стране увеличился в марте 2021 года, сообщает Kompas.

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Еженедельный уровень смертности среди пациентов с коронавирусом увеличился на 5,45%.

Центральная Ява — это провинция с самым высоким ростом смертности среди пациентов с COVID-19.

Число вылеченных пациентов в стране снизилось на 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, за сутки в Индонезии выявили 6570 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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