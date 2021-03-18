Ереван, , 14:54 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и возглавляемое им правительство должны уйти в отставку. Об этом 18 марта заявил экс-президент республики, лидер армянской Республиканской партии Серж Саргсян, его слова приводит агентство News.am.

«Капитулянты (Пашинян и его команда — ред.) должны уйти в отставку. Народ должен выбрать прогосударственное правительство, которое должно как можно скорее начать обеспечивать безопасность страны и благосостояние наших граждан. Альтернативы нет», — сказал он.

Также Саргсян отметил, что те, кто считают, что вопрос о статусе Нагорном Карабаха решен, как в Армении, так и за рубежом, «должны понять, что Арцах (армянское название Карабаха — ред.), точнее то, что осталось от Арцаха, никогда не будет в составе Азербайджана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр окружающей среды страны, член правления партии премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» Романос Петросян заявил, что в течение ближайшего времени власти Армении объявят дату проведения досрочных выборов в парламент республики.