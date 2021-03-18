Одинцово, Московская область, , 14:38 — REGNUM В дачном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа Подмосковья отремонтировали здание детского сада. Об этом 18 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Здание располагается в поселке по адресу: улица Школьная, дом 14, корпус 1. На протяжении нескольких лет учреждение дошкольного образования было закрыто для посещения, так как находился в аварийном состоянии, отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

«На сегодняшний день все строительные работы уже завершены, в здании вновь располагается детское дошкольное учреждение на 120 мест, которое уже открыло свои двери для маленьких посетителей», — отметил Гордиенко.

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