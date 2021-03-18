Москва, , 14:33 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо искать новую повестку, на антироссийской истерике дальше ехать некуда. Об этом 18 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Вашингтон, эксплуатируя антироссийскую риторику, сам себя завёл во внутриполитический тупик.

«Нужны, наверное, новые сюжеты, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда — они уже приехали», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, комментируя слова Байдена, отметил, что США, по экспертным оценкам, сбрасывают бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тыс. человек.

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