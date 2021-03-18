Лондон, , 14:32 — REGNUM Воссоедините Крыма с Россией осудили министры иностранных дел США, Германии, Франции, Канады, Японии, Италии, Великобритании, а также Верховный представитель ЕС по иностранных делам. Соответствующее заявление опубликовано 18 марта на сайте британского правительства.

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"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств G7 заявили, что не признают действия России по легитимации воссоединения. В сообщении приветствуются действия Киева по созданию «Международной Крымской платформы».

Главы МИД «Большой семерки» также призвали стороны соблюдать Минские соглашения. Они считают, что Россия является стороной конфликта на Донбассе. Страны G7 также поддержали усилия ФРГ и Франции в рамках нормандского формата.

«Большая семерка» по-прежнему привержена санкционной политике и продолжит поддерживать Украину», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на территории Крыма прошел референдум по вопросу о статусе и государственной принадлежности полуострова. Явка превысила 80%.

Более 96% избирателей проголосовали за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. 18 марта произошло воссоединение Крыма с Россией.

Согласно поросу социологического центра Pew Research Cente, проведенного в апреле 2014 года, более 90% жителей Крыма считают референдум свободным и честным.

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