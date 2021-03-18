Москва, , 14:30 — REGNUM Если Банк России будет относиться к цифровому рублю просто как к третьей форме денег, тогда его внедрение мало что даст. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил интернет-омбудсмен и член федерального политсовета «Партии Роста» Дмитрий Мариничев.

«Необходимо понимать базисную стратегическую цель внедрения цифрового рубля. Если исходить из позиции, что это просто третья форма денег, то в целом внедрение ЦР мало что даст, и он не будет пользоваться большой популярностью. Декларация одного из свойств ЦР, а именно прозрачности и целостности его транзакционной истории, не может быть главной стратегической целью», — сказал Мариничев.

По его словам, основной риск внедрения ЦР — это риск «сломать» всю привычную экономику, то есть кардинальным образом модернизировать финансовые и банковские системы.

«Я думаю, на столь радикальные шаги у нас никто не готов, и они сделаны не будут. Поэтому внедрение ЦР будет носить компромиссный характер», — считает интернет-омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Пушко заявил, что благодаря цифровому рублю власти РФ смогут более эффективно отслеживать расходование государственных средств.

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