Москва, , 14:29 — REGNUM В администрации президента РФ отказались комментировать решение Следственного комитета отказать в возбуждении уголовного дела по факту избиения бойцом ОМОН видеоблогера Федора Худокормова в ходе несанкционированной акции протеста 2 февраля в Москве. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы эти решения Следственного комитета не будем комментировать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее адвокат Леонид Соловьев сообщил, что следственный комитет не нашёл оснований для проведения проверки по заявлению блогера Федора Худокормова, который утверждает, что 2 февраля во время акции после оглашения в суде приговора Алексею Навальному, омоновец несколько раз ударил его.

В ответе на заявление о преступлении, которое было подано пострадавшим, и.о. главы следственного отдела СКР Москвы Дмитрий Губин назвал действия сотрудников правоохранительных органов правомерными, пишет Newsru.com. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки «в целях более детального и объективного разбирательства».