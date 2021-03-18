Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга отказалась продлевать договор с главой муниципального учреждения «Молодежный информационный центр» Владимиром Ветровым. Об этом последний заявил журналистам.

Ветров утверждает, что якобы за две недели до получения сообщения об увольнении он направлял свои предложения о реформировании молодёжной политики, чего он добивается «много лет», передаёт интернет-газета Znak.

Ветров работает в данном центре, с учётом смены названий и форм собственности учреждения, с 2004 года. За некоторое время до этого директор центра собрал клуб дебатов, где обсуждались несанкционированные акции протеста.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили изданию, что Ветров сам захотел уйти, потому что должность «мешает его политической карьере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума Екатеринбурга не раз подвергала критике молодёжную политику, проводимую в муниципалитете.

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