Нижневартовский район, Югра, 18 марта, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Управление Росприроднадзора по ХМАО возбудило административное дело по факту аварии на трубопроводе АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в сети Instagram.

Www.instagram.com/rpngov/ Screenshot

АО «СибурТюменьГаз» подозревается в несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ).

«По итогам административного расследования эксперты службы предоставят оценку ущерба, причинённого окружающей среде», — отмечают в Росприроднадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2021 года на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием.