Москва, , 14:36 — REGNUM Известный американский лейбл Atlantic Records предложил сотрудничество российскому рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев). Алишер опубликовал в своём Instagram-аккаунте сторис с сообщением от лейбла.

Atlantic Records предложил Моргенштерну выпустить его следующий альбом. Так, Алишер станет первым артистом из России, которого подписали на один из крупнейших западных лейблов.

Добавим, что Atlantic Records организован в 1947 году и принадлежит компании Warner Music Group. В разное время лейбл работал с Led Zeppelin, Genesis, Карди Би, Эдом Шираном и многими другими звездами.

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