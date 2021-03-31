Москва, , 14:18 — REGNUM Компания «Яндекс» сменила дизайн логотипа спустя 13 лет. Об этом она сообщила 31 марта на своём сайте.

Из сообщения «Яндекса», дизайнеры компании заменили старый шрифт логотипа и поисковую строку на главной странице — теперь она не повторяет форму стрелки. В состав нового логотипа входит знак буквы «я» в красном круге. Его можно будет увидеть «в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров».

Ранее «Яндекс» опубликовал статистику о запросах личных данных граждан РФ государственными органами. Общее количество запросов увеличилось с 14,6 тыс. до 16,8 тыс. в период с 2019 года по 2020 год.

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