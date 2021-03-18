Москва, , 14:25 — REGNUM Инфраструктура в Крыму находилась в плачевном состоянии на момент воссоединения полуострова с Россией. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Крыма с Россией — все новости»

«Я вспоминаю, когда в 2014 году руководители федеральных ведомств начали приезжать по моему поручению в Крым и Севастополь, столкнулись с какими-то тогда даже для нас — в России тоже очень много проблем с медицинской, очевидная вещь — но даже для нас было много неожиданного», — заявил Путин.

«Заходили в санатории, там люди должны жить, спрашивают руководителя этого учреждения: а как же здесь люди жить будут, здесь же полы проваливаются, линолеум сверху, а дальше чуть ли не земля. Ответ знаете какой был? Да, здесь в основном горняки сюда, шахтёры приезжают. Они, извините за моветон, стакан с утра засадят и им всё равно. Они не обращают внимания. Мы привыкли. Но так невозможно! В России так быть не должно, и в Крыму так быть не должно, и в Севастополе», — указал он.

По словам президента, требуется время, чтобы уровень обслуживания в Крыму достиг федеральных стандартов России, при этом деньги выделены.

«Дело не в финансировании. Дело в том, чтобы наладить жизнь должным образом, должного качества, в срок иметь возможность, опираясь на местные кадры, решать задачи современного уровня. Всё это предусмотрено, будем двигаться по этому направлению, и будем двигаться уверенно», — подчеркнул Путин.