Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Целый ряд обвинений, в том числе по серьезным статьям, был выдвинут 17 марта против Арны Кимиай — жительницы США, накашлявшей на таксиста в Сан-Франциско, сообщает New York Post.

Женщине, которая, сев в автомобиль работающего в рамках системы Uber таксиста-частника Субхакара Хадки, отказалась надеть маску, а затем демонстративно покашляла на него и, перед тем как покинуть передвижное средство, распылила в нем перцовый балончик, грозит до 16 лет лишения свободы и штраф в размере $3 тыс.

Ей вменяют в вину попытку ограбление и нападения на водителя. Кроме того, его обвиняют в нападении на водителя и нарушении протоколов безопасности, введенных в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции.