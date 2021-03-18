Владикавказ, , 14:24 — REGNUM В Северной Осетии 17 марта состоялись выборы нового муфтия. В ходе IХ съезда мусульман республики на новый срок переизбран Хаджимурат Гацалов, сообщили в ДУМ региона.

На съезде была дана оценка работе муфтията за предыдущие пять лет. Делегаты, представляющие мусульманские общины районов и населенных пунктов Северной Осетии, доверили управлять муфтиятом на новый пятилетний срок Хаджимурату Гацалову.

Поздравили его с переизбранием глава республики Вячеслав Битаров и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Они поблагодарили Гацалова за его деятельность по гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений в республике.