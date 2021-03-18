Пекин, , 14:25 — REGNUM Официальная премьера трёхрядной модели Volkswagen Talagon 2022 модельного года состоится в апреле нынешнего года на автосалоне в китайском городе Шанхай. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Новый кроссовер станет самой большой моделью немецкого бренда. Его длина будет больше, чем у модели Volkswagen Teramont (Atlas).

Собран новый автомобиль будет на «тележке» MQB (Modularer Querbaukasten), что можно перевести как «Модульная поперечная матрица».

Платформа и колёсная база у новой модели такая же, как и у Volkswagen Teramont. При этом у новинки будут более длинные свесы. Длина трёхрядного Talagon равна 5152 мм, а размер колёсной базы составляет 2980 мм.

Ранее в компании Volkswagen сообщили о намерении обеспечить до 70% поставок электромобилей в страны Европы к концу текущего десятилетия. При этом в прежних прогнозах Volkswagen целевая доля на рынке электрокаров стран Европы к 2030 году была вдвое ниже.

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