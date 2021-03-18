Рига, , 14:23 — REGNUM В настоящее время вакцинация от COVID-19 граждан России, которые проживают в Латвии, пока невозможна. Об этом 18 марта сообщает посольство РФ в республике.

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«К сожалению, в настоящее время сделать прививку от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник V» в Латвии невозможно, поскольку он пока не имеет одобрения на использование в ЕС со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)», — приводит сообщение российского диппредставительства латвийский портал DELFI.

Также в сообщении отмечается, что без соответствующей регистрации ЕМА и (или) разрешения латвийского регулятора поставки «Спутника V» невозможны.

«Организация прививочного пункта в посольстве России в Латвии пока не планируется, поскольку дипломатическая миссия не является медицинским центром и не обладает соответствующей материально-технической базой, необходимой для массового оказания медицинских услуг», — уточняет посольство РФ.

Кроме того, указывается, что у российского посольства нет данных о том, собирается ли латвийская сторона зарегистрировать данный препарат для использования и добавляется, что при этом граждане России, которые постоянно проживают на территории Латвии, могут получить вакцину «Спутник V» на территории РФ. Для этого им потребуется документ, который удостоверяет личность, и полис обязательного медицинского страхования.

Отметим, 5 марта глава минздрава Латвии Даниэльс Павлютс заявил, что в республике рассмотрят возможность покупки и использования российской вакцины от COVID-19 в случае, если EMA будет рекомендовать этот препарат для утверждения в ЕС.