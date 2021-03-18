Москва, , 14:19 — REGNUM В Крыму и Севастополе остаётся множество нерешённых проблем по части здравоохранения, но в то же время за последние годы произошли серьёзные и важных изменения в положительную сторону. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

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«Что касается финансового обеспечения медицинских учреждений, лицензирования и так далее — да, действительно, здесь есть вопросы, которые требуют внимательного к ним отношения и проблемы, которые нужно решать. Вместе с тем, за эти семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Крыму количество учреждений увеличилось в два раза, а в Севастополе — в 4,6 раза», — заявил Путин.

Продолжается и оснащение медицинский учреждений техникой, отметил он.

«Конечно, сделать предстоит ещё гораздо больше. Но, как вы знаете, открылся многопрофильный клинический центр в Крыму на 700 коек. С блестящим медицинским персоналом. Это должно быть центром, от которого, как от солнца, лучи должны простираться на всю территорию Крыма и Севастополя с тем, чтобы и там зарождалась медицина нового, XXI века», — указал президент.