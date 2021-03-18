Москва, , 14:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин заслушает 18 марта доклады о строительстве водозаборов в Крыму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Сегодня президент выслушает доклад о завершении работ по очень важным строительствам, по водозаборам», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, с докладом о вводе в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек выступит замглавы Минобороны Тимур Иванов, о создании Бештерек-Зуйского водовода президенту расскажет гендиректор Росгеологии Сергей Горьков.

Напомним, в 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, объясняя это попыткой «вернуть Крым» и позднее угрожая построить дамбу, которая надёжно перекроет водоснабжение полуострова. В Крыму, в свою очередь, сообщали о дефиците воды для населения и соответствующем нанесении вреда здоровью людей и экологии полуострова.