Казань, , 14:28 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец высказалась против наказания детей, которые 16 марта подожги памятник Воину-освободителю в Заинске.

По мнению детского омбудсмена, бороться нужно не со следствием, а с причиной. Родители юных нарушителей не объяснили детям, что такое памятник и что такое память героев. Работать нужно как с семьями, с детьми, так и со школой.

«Мне бы не хотелось точечного решения проблемы. Нужна системная методичная работа. К сожалению, ребенок, который не знает, что такое хорошо и что такое плохо, ведет себя подобным образом», — отметила омбудсмен.

Ирина Волынец намерена посетить Заинск и разобраться в случившейся ситуации.

ИА REGNUM напоминает, вечером 16 марта на бульваре Победы в городе Заинске четверо несовершеннолетних — один мальчик и три девочки — жгли на Вечном огне еловые ветки, а затем подожгли венок, находившийся рядом. После этого огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

Сотрудники полиции установили подростков, причастных к поджогу памятника Воину-освободителю на бульваре Победы в Заинске. Самому младшему из подозреваемых — 9 лет, старшему — 11 лет.

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