Москва, , 14:19 — REGNUM Российским гражданам лучше не выезжать за границу на майские праздники в этом году и остаться дома. Такие рекомендации дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и интервью программе «Вести».

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По её мнению, праздничные майские выходные или отпуск лучше все-таки планировать внутри страны. Это нужно для того, чтобы сберечь свое здоровье и близких людей.

«Случаи завоза британского штамма COVID-19 в Россию чаще всего выявлены после посещения туристами ОАЭ и Европы. Далее передача вируса идёт среди близких и, соответственно, внутри России», — отметила Попова

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным от COVID-19 российским гражданам сертификатов, которые позволяют выехать за рубеж.

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