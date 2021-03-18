18 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили доклад разведки США, которая обвинила Россию в попытках дискредитировать Джозефа Байдена на выборах 2020 года.

Артур Савин, , 16:06 — REGNUM Доклад офиса директора Национальной разведки США, согласно которому американское разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джозефу Байдену на президентских выборах 2020 года и помочь переизбранию Дональда Трампа, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 марта в социальной сети Facebook.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня есть тихое подозрение, что он сам неплохо с этим справляется. Справедливости ради стоит отметить, что он такой не один», — поделилась своим мнением Татьяна Ф.

Многие пользователи встретили данную новость с негодованием. По их видению, России вообще ничего не нужно делать, чтобы выставить президента США в неприглядном свете.

«Человеку, с его внешним видом и вечно забывающему, чем начал предложение, чтобы его завершить, Россия не поможет навредить ему ещё больше», — считает Nella O.

По мнению некоторых комментаторов, утверждение, что якобы великой сверхдержаве США мешает Российская Федерация, выглядит нелепым. Граждане считают, что это говорит о неполноценности американского государства.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Великая держава, со стойкой демократией, любую угрозу которые предотвращают на корню, и надо же, несчастная старушка Россия раскачивает и разрушает все их принципы на ура, не делая особых усилий! Самим-то не смешно?» — пишет Амина А.

Нашлись и те, кто предположил, что во всех своих будущих неудачах США будут винить Россию.

«Вот бы они ещё конкретно описали с деталями, как мы всё это проделывали. Очень интересно. Теперь, видимо, мы загадочным образом ещё и станем мешать Байдену исполнять функции президента? Тоже интересно, как?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 16 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому американское разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джозефу Байдену на президентских выборах 2020 года и помочь переизбранию Дональда Трампа.