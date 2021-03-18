Москва, , 14:23 — REGNUM Российский президент Владимир Путин при необходимости заслушает доклад посла в США Анатолия Антонова, который прибудет в Москву из Вашингтона для консультаций. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 18 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили, намерен ли Путин лично выслушать Антонова. Песков ответил, что в настоящий момент таких планов у президента нет.

Он добавил, что посол проведёт в Москве не один день, и при необходимости президент встретится с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что руководству России придётся «заплатить цену» за попытки вмешательства в американские выборы, за которыми оно якобы стоит. Он также согласился с точкой зрения, что Путин — «убийца».

После этого в Кремле заявили, что посол РФ в США Антонов вызван в Москву для консультаций в свете пересмотра отношений между странами.

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