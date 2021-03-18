Тбилиси, , 14:39 — REGNUM В Грузию в скором времени поставят новые партии вакцин от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 18 марта сообщил на брифинге директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу «ковидных» центров в Грузии Тенгиз Церцвадзе.

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«22 марта поступит партия от компании Pfizer, затем поступят 80 тыс. доз от AstraZeneca, затем по двустороннему соглашению снова будет завезена AstraZeneca», — сказал Церцвадзе.

Он также отметил, что в случае международного признания вакцины китайского производства Novavax этот препарат в первую очередь начнут поставлять в Грузию. Ожидается, что поставки начнутся в июне. Грузинское правительство планирует закупить в Китае 1 млн доз.

Напомним, в Грузию 13 марта привезли 43 200 доз вакцины, произведённой компанией AstraZeneca. Планировалось, что в первую очередь будут вакцинировать врачей, но пока на прививку записалось около 10% медиков, которые попали в план вакцинации.

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