Брюссель, , 14:17 — REGNUM Европейский союз не может принимать санкционные меры в отношении крупных российских предпринимателей, так как не обладает для этого достаточными основаниями. Об этом 18 марта заявил высокопоставленный представитель ЕС.

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По его словам, основания для введения санкций, политической целью которых является «изменение поведения», должны быть существенными и подкреплены доказательствами.

«Санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд, — цитирует ТАСС слова представителя Евросоюза. — Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия».

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует в кратчайшие сроки принять решение о включении новых фигурантов в санкционный список за нарушения прав человека. По данным источника в ЕС, санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека.

Предположительно, Евросоюз введёт новые санкции против граждан России, Китая, КНДР и других стран из-за якобы их причастности к нарушению прав человека. Новые ограничения главы МИД 27 стран ЕС могут утвердить, как ожидается, на заседании 22 марта.