Красногорск, Московская область, , 14:17 — REGNUM В Подмосковье начал работу штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2021 году. Об этом 18 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, задачей штаба является урегулирование и оперативное решение вопросов посевной и уборочной кампаний.

«В настоящее время разрабатывается план-график проведения весенних полевых работ, формируется структура посевных площадей, идет работа по подготовке семян, приобретению минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, проверяется готовность технического парка», — заявил Воскресенский.

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