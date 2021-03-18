Новосибирск, , 14:16 — REGNUM В Новосибирске опрокинувшийся грузовик заблокировал движение на Бугринском мосту.

«На пути с левого на правый берег водитель грузовой ГАЗели, по словам читателя, наехал на сугроб на обочине, после чего автомобиль потерял управление и лёг на левый борт, перекрыв несколько полос, — сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что пробка растянулась до развязки на пересечении с улицей Ватутина.