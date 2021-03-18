Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM В Германии задержан бывший сотрудник полиции Ростова-на-Дону, находящийся под следствием по делу о превышении должностных полномочий и государственной измене.

Ранее бывший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 5 Ростова-на-Дону вместе с коллегой — вторым фигурантом уголовного дела, попросил политического убежища на Украине. Затем оказался в Германии. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию, пишет портал 1Rnd.ru со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

В 2019 году экс-сотрудники отдела полиции Октябрьского района Ростова-на-Дону Семён Ф. и Никита М. сбежали от следствия на территорию сопредельного государства. Ростовских борцов с наркотиками подозревают в так называемом подбросе запрещённых веществ. Речь идёт как минимум о 12 эпизодах с участием силовиков. В настоящее время их подозревают также в государственной измене.

Третий участник уголовного дела заключил сделку со следствием. В сентябре 2019 года материалы уголовного дела в его отношении были переданы в Октябрьский районный суд.

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