Соледар, ДНР, , 14:16 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из гранатомётов один район одного из участков разведения сил возле населённого пункта Петровское. Об этом сообщили 18 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что боевики ВСУ выпустили в направлении Петровского шесть гранат, а также применили стрелковое оружие. Огонь вёлся со стороны подконтрольного ВСУ села Богдановка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что украинская сторона отказывается обсуждать и принимать новые меры, которые помогут обеспечить соблюдение перемирия в регионе.

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