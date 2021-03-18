Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:23 — REGNUM В Ленинградской области в 2020 году ликвидировали около 48% от общего числа несанкционированных свалок, а также провели 813 проверочных мероприятий, по результатам которых было возбуждено 138 дел, выписано 610 предупреждений и штрафов на сумму около 11 млн рублей. Об этом 18 марта сообщила на заседании регионального экологического совета председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.

По ее словам, на 1 января 2021 года в реестр несанкционированных свалок было внесено 806 таких объектов: для сравнения, в 2018 году на ту же дату их было 1660.

«Положительная динамика есть, но проблема не решена», — заметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Ленобласти появится экологическая милиция, которая, в том числе, будет бороться с нелегальным оборотом отходов и созданием несанкционированных свалок, способствовать ликвидации незаконных свалок.

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