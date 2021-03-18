Петрозаводск, , 14:24 — REGNUM Гибель мужчины от падения льдины на голову в центре Петрозаводска привела к задержанию и помещению в СИЗО генерального директора управляющей компании. Его обвиняют в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом очистку кровли многоквартирного дома от снега, наледи и сосулек. В результате чего 14 марта на 49-летнего мужчину, убиравшего крыльцо дома от снега, с крыши упала глыба льда. От полученных травм петрозаводчанин скончался на месте.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет», — уточнили в региональном управлении СКР.

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