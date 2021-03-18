Барнаул, , 14:12 — REGNUM В Барнауле временно прекратили работу передвижные пункты по вакцинации от коронавируса. Как сообщает 18 марта пресс-служба регионального минздрава, это связано с недостатком вакцины «Спутник V».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 18 марта вакцинацию от коронавируса проходят 76 293 жителей региона, причём 2147 из них поставили прививки только за последние сутки.

Читайте также: На Алтае от COVID-19 вакцинированы более 76 тысяч человек