18 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили грызню внутри Евросоюза из-за вакцинации против коронавируса.

Артур Савин, , 14:57 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии возмутились тем, как Европейский союз распределяет вакцины, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 марта в социальной сети Facebook.

Врагам на зло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Терпите! Вы же одна команда. Брат за брата», — пишет Юра Б.

Многие пользователи считают, что пандемия коронавируса явным образом показала все негативные последствия вхождения в Евросоюз. Люди уверены, что в структуре намечается большая грызня.

«Нелегко быть колонией Евросоюза. Даже о здоровье самостоятельно позаботиться нельзя», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы указали на то, что в ЕС существуют страны первой величины и те, которыми можно пожертвовать в той или иной ситуации.

Вакцинация от коронавируса в Испании (сс) Administración del Principado de Asturias

«Вот оно европейское равенство. Все страны типа равны, но кто-то равнее. Грызутся, как крысы», — поделился своим мнением Евгений С.

Нашлись и те, кто указал, что, несмотря на прямую угрозу жизни и здоровью своих граждан, чиновники из Европы стремятся в первую очередь насолить России, даже в ущерб себе.

«Европейские чиновники плевать хотели на жителей Европы. Самое главное — навредить России. Поляки, эстонцы, Латвия, Литва и т. д. Это страны, которые были приспешниками коричневой чумы. Для этих нет ничего святого. Их цель — отработать бабки, которые даёт хозяин», — написал Виктор У.

Напомним, 16 марта РИА Новости опубликовали материал, согласно которому лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии возмутились тем, как Европейский союз распределяет вакцины.