Ярославский суд обязал работодателя повысить зарплату из-за инфляции
Ярославль, 18 марта, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Ярославской области Угличский районный суд обязал индексировать зарплату сотруднице акционерного общества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
В суд обратилась бывшая сотрудница акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (принадлежит правительству Ярославской области). Наталья Кулагина работала в компании с 14 февраля 2019 года, а 9 октября 2020 года она была уволена в связи с сокращением. Со своим увольнением не согласилась и подала иск в суд с требованием не только восстановить её в должности, но и проиндексировать заработную плату.
Компания, где работала женщина, оказывает услуги по поставке тепловой энергии. Каждый год тарифы растут. Должна расти и зарплата сотрудников — указала в своем иске женщина.
В суде ответчик — АО «Малая комплексная энергетика» — выразил своё несогласие с такими требованиями. Рост тарифов вовсе не повод повышать зарплату, считают в организации:
Суд встал на сторону уволенной женщины. Правда, по несколько другим основаниям. Повышение тарифов на коммунальные услуги не может являться основанием для повышения зарплаты работникам отрасли. Дело в том, что повышать зарплату обязан любой работодатель.
В итоге суд вынес решение об индексации заработной платы за последний год в соответствии с индексом потребительских цен в каждом месяце. Она оказалась небольшой — примерно полпроцента в месяц.
Кроме того, женщина была восстановлена на работе. Как установил суд, работодатель не предложил ей имеющиеся свободные вакансии, как был обязан по закону. Помимо индексации заработной платы и восстановления в должности, суд также постановил взыскать с компании заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсировать нанесённый ей моральный ущерб.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.