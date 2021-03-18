Ярославль, 18 марта, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Ярославской области Угличский районный суд обязал индексировать зарплату сотруднице акционерного общества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Деньги

В суд обратилась бывшая сотрудница акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (принадлежит правительству Ярославской области). Наталья Кулагина работала в компании с 14 февраля 2019 года, а 9 октября 2020 года она была уволена в связи с сокращением. Со своим увольнением не согласилась и подала иск в суд с требованием не только восстановить её в должности, но и проиндексировать заработную плату.

Компания, где работала женщина, оказывает услуги по поставке тепловой энергии. Каждый год тарифы растут. Должна расти и зарплата сотрудников — указала в своем иске женщина.

«При увеличении тарифов закладываются также сведения об увеличении фонда оплаты труда. При расчете сумы индексации ее заработной платы ей были взяты за основу данные увеличения фонда оплаты труда, указанные в экспертном заключении органа регулирования на предложение АО «МКЭ» об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию от 16.12.2019г», — приводится позиция истицы в судебном решении.

В суде ответчик — АО «Малая комплексная энергетика» — выразил своё несогласие с такими требованиями. Рост тарифов вовсе не повод повышать зарплату, считают в организации:

«Индексация заработной платы в 2019 и 2020 годах обществом не проводилась по причине отсутствия финансовой возможности. Считают, что обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы представляет государственную гарантию, а ответчик не относится к организациям, финансируемым за счет средств бюджета, т. е. вопросы индексации заработной платы отнесены к исключительной компенсации работодателя», — сообщил представитель кампании на заседании.

Суд встал на сторону уволенной женщины. Правда, по несколько другим основаниям. Повышение тарифов на коммунальные услуги не может являться основанием для повышения зарплаты работникам отрасли. Дело в том, что повышать зарплату обязан любой работодатель.

«В силу статьи 134 Трудового кодекса РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги… Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности, по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников и должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору. Предусмотренное статьей 134 Трудового кодекса РФ правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации», — говорится в решении суда.

В итоге суд вынес решение об индексации заработной платы за последний год в соответствии с индексом потребительских цен в каждом месяце. Она оказалась небольшой — примерно полпроцента в месяц.

Кроме того, женщина была восстановлена на работе. Как установил суд, работодатель не предложил ей имеющиеся свободные вакансии, как был обязан по закону. Помимо индексации заработной платы и восстановления в должности, суд также постановил взыскать с компании заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсировать нанесённый ей моральный ущерб.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.