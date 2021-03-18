Ставрополь, , 14:11 — REGNUM В Ставропольском крае по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки. Преступление было совершено 15 марта в селе Тахта Ипатовского района. Преступник пришел в дом к своей жертве и задушил ее, после чего пытался сжечь, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Ипатовского городского округа. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

«Он пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где спровоцировал ссору с её 17-летней дочерью. В ходе конфликта он задушил потерпевшую, после чего попытался поджечь её тело», — говорится в сообщении СКР.

Преступление вызвало широкий резонанс в районе. Убитая девушка была студенткой колледжа. Отозвалась на событие и глава Ипатовского района Вера Шейкина.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким девочки, желаю крепости духа в это тяжёлое время. Сотрудники администрации Ипатовского округа не остались в стороне, подобная беда не бывает чужой, и, конечно же, приняли участие в организации похорон», — высказала слова сочувствия родным глава муниципалитета.