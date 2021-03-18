Москва, , 14:11 — REGNUM Крым имеет для России особое сакральное значение. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Крыма с Россией — все новости»

«Крым вообще и Севастополь в частности, Херсонес имеют для нас сакральное значение, имея в виду, что именно здесь князь Владимир принял крещение, его дружина приняла крещение, и после этого пошло крещение по Руси. Это в известной степени колыбель нашего духовного самосознания. После этого началось и создание единой русской нации из многочисленных славянских племён, которые проживали на этой территории, а впоследствии это был один из центров создания централизованного российского государства», — заявил Путин.

«Херсонес поэтому играет для нас особое значение, и мы будем его развивать. Будем развивать дальше», — подчеркнул он.