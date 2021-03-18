Сеул, , 14:13 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса число иностранцев, проживающих на территории Южной Кореи, достигло минимальной отметки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства юстиции.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на январь 2021 года в стране проживали 2 014 433 иностранца, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом.

Известно, что численность иностранных граждан, проживающих на территории Южной Кореи, непрерывно снижалась с декабря 2019 года.

Число безвизовых туристов, въезжающих менее чем на 90 дней, сократилось на 39%, до 418 904 человека, что является самым низким показателем с декабря 2013 года.

Количество зарегистрированных иностранцев с долгосрочной визой, сократилось на 8,4%, до 1 595 529 человек.

Отмечается, что 43,7% иностранцев, проживающих в настоящее время в Южной Кореи приходятся на граждан Китая, 10,5% — граждан Вьетнама, 8,9% — граждан Таиланда, 7,3% — граждан США.